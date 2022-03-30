Survivor'da Nagihan Karadere gözyaşlarına boğuldu!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışı tüm hızıyla devam ediyor. En son oynadıkları iki dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler rakip takımdan bir kişiyi potaya göndermek için parkura çıktı. Elif ve Bora'nın elenmesinin ardından güçlü bir takımla mücadele veren ünlüler ise seri yapmak için parkurdaki yerini aldı.

İlk etapta kadınlar yarıştı ve zorlu parkurda 8-3'lük skorla ünlüler takımının kadın yarışmacıları durumu 1-0'a getirdi. İkinci etapta erkekler mücadelesi gerçekleşti. Zor anların yaşandığı parkurda ünlüler takımı erkekleri de kazanmasını bildi. Ünlüler takımı haftanın son dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kazandı.

Üç sıfırlık bir seri yakalayan ünlüler hem takımlarını korudu hem de sevdiklerinden gelen mesajları okudular. Yakınlarından gelen resimli mesajları okurken duygusal anlar yaşayan yarışmacılar gözyaşları boğuldular.

NAGİHAN’IN İSYANI

Büyük bir heyecanla kızının resmini ve mesajını görmeyi bekleyen Nagihan Karadere hayal kırıklığına uğradı. Mesaj açılınca kızıyla yıllar öncesine ait fotoğrafı görünce büyük şok yaşayan Karadere, ‘Bu fotoğrafı ben çektim kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski kızım burada dört yaşında. Babası bilerek yapıyor’ sözleriyle isyan etti. Nagihan Karadere 'Bu değil,ben kızımı çok özledim' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yarışmacıyı takım arkadaşları teselli etti.

Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe yıllar önce olaylı bir şekilde boşanmıştı.