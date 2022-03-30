Survivor Yokluk Adası nedir? Survivor yokluk adasına kim gitti? Yokluk adası şartları neler...

Yokluk Adası şimdiden merak uyandırdı. Acun Ilıcalı, '' Performans dayanıklılık bölümünde yeni uygulamamızı açıklıyorum. Bu haftadan itibaren dokunulmazlık sayısı dört olacak. Önemli olan konu şu bu haftadan itibaren aday olan isimler, yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı Yokluk Adası.'' cümleleriyle duyurdu.

Acun Ilıcalı, ''24 saat kalacaksınız. Tek başınıza olacaksınız. Teknik ekipten hiç kimse olmayacak. Eviniz olmayacak. Bir avuç pirinciniz olacak. Sınırsız su olacak. Tek battaniye ve tahta parçası verilecek. Güvenlik kameraları olacak. Onun dışında hiçbir şey olmayacak. Güvenlik kamerasına belli bir işaretle konuşmalar yapılacak. Sağlık sorunu olmadığı sürece hiçbir şekilde bir insan görmeyeceksiniz. Gece de yalnız başınıza evsiz bir ortamda. Üstü açık ama oradaki ağaçlardan yararlanabilirsiniz. O şartlarda yaşayacaksınız.'' cümlelerini kullandı.

Sude Burcu, ''Ben çok ürktüm, baya tırstım.'' ifadelerini belirtirken Nagihan, ''Sürgün Adasından korkuyordum şimdi daha kötüsü geldi.'' cümlelerini belirtti.