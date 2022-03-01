Survivor Sema: Ä°lerisi iÃ§in Ã§ok korkuyorum!

Bu yÄ±l All Star formatÄ±yla ekranlara gelen 'Survivor' tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. Ã‡ekimleri Dominik'te yapÄ±lan yarÄ±ÅŸma, 28 Åžubat Pazartesi akÅŸamÄ± 34'Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. 'Survivor All Star 2022'nin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dokunulmazlÄ±k oyunu oynandÄ±. Oyunda; iÃ§i hava dolu toplarla rakiplerini suya dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar kÄ±yasÄ±yla rekabet etti.

KadÄ±nlar arasÄ±ndaki mÃ¼cadeleyi kazanan Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±, erkekler turunda da galip geldi. BÃ¶ylece haftanÄ±n son dokunulmazlÄ±k oyununu Ã¼nlÃ¼ler kazandÄ±. DokunulmazlÄ±k oyununa Seda'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k damga vurdu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA SEMA-SEDA GERÄ°LÄ°MÄ°



Elif'le karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Seda, oyun bittiÄŸinde kolu Ã§ok acÄ±dÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§Ä±ÄŸlÄ±k attÄ±. KardeÅŸi iÃ§in endiÅŸelenen Sema ise Seda'ya 'Ne oldu?' diye sorunca, Seda Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±. Seda, kardeÅŸi Sema'ya; "Kolum aÄŸrÄ±yor ne olacak? Kolum aÄŸrÄ±yor" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°ki kardeÅŸ arasÄ±nda yaÅŸanan durum konseyde de konuÅŸuldu. Konuyla ilgili sÃ¶z alan Sema, "Orada bir ÅŸey oldu sandÄ±m o yÃ¼zden sordum. Bu hep yaÅŸanÄ±r. Seda bana baÄŸÄ±rÄ±r, sonra geÃ§er. Sadece annem babam Ã¼zÃ¼lsÃ¼n istemiyorum" dedi.

ArdÄ±ndan sÃ¶z alan Seda ise "Sema'nÄ±n sÃ¼rekli 'ne oldu?' diye sormasÄ± beni sinirlendirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun orada havuza atlamasÄ±nÄ± bekledim. O yÃ¼zden baÄŸÄ±rdÄ±m. Annemin babamÄ±n da Ã¼zÃ¼leceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"KARDEÅžLÄ°K Ã‡OK ZOR"



Bunun Ã¼zerine Acun IlÄ±calÄ±, Sema'ya "Ã–dÃ¼l oyunu kazanÄ±yorsunuz, yiyecek oluyor. Ama Seda yemiyor. Bu sende nasÄ±l bir etki yaratÄ±yor? KazanmayalÄ±m Seda mÄ± yesin diyorsun?" sorusunu yÃ¶neltti.

Sema ise bu soruya; "Benim buradaki en bÃ¼yÃ¼k sorunum diyebilirim. KazanÄ±yoruz ama Seda yiyemiyor. Eminim o da benim iÃ§in Ã¶yle hissediyor. YarÄ±n Ã¶bÃ¼r gÃ¼n iletiÅŸim oyununda ben oÄŸlumla konuÅŸacaÄŸÄ±m ama o benim yeÄŸenlerimle konuÅŸamayacak. Bu Ã¶yle bir ÅŸey ki hem onun elinden bir ÅŸey almak zorundayÄ±m hem de elimdekini ona vermek zorundayÄ±m. Burada ArkadaÅŸlÄ±k, dostluk tamam ama kardeÅŸlik Ã§ok zor. En gÃ¼Ã§lÃ¼ rakiplerimizden biri. KuralÄ±na gÃ¶re oynarsak elimizden geleni yapmamÄ±z lazÄ±m ama kalp her zaman kural dinlemiyor" yanÄ±tÄ±n verdi.

"KARARLARIM VAR"



YarÄ±ÅŸmacÄ± sÃ¶zlerine; "Bunun Ã§ok uzun sÃ¼re devam edebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ben duygusal olarak o kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ deÄŸilim. Seda duygusal olarak benden daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Bununla ne kadar yapabilirim bilmiyorum. KararlarÄ±m var, yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YarÄ±n daha bÃ¼yÃ¼k ÅŸeyler olacak, kaldÄ±rabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" diye devam etti."Ben buraya gelirken de 'kardeÅŸimle sorun yaÅŸar mÄ±yÄ±m?' Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" diyen Sema, "KardeÅŸinin rakip olmasÄ± Ã§ok garip bir ÅŸey. Ä°lerisi iÃ§in Ã§ok korkuyorum" dedi.

"BU DUYGUDAN Ã‡IKMASI GEREK"



KardeÅŸinin sÃ¶ylediklerinden sonra konuÅŸan Seda, "Tek yumurta ikiziyiz. Ã‡ok tartÄ±ÅŸÄ±rÄ±z Ã§ok kavga ederiz ama baÅŸka bir ÅŸey olduÄŸunda birbirimize ilk biz sahip Ã§Ä±karÄ±z. Kendini bir ÅŸeyin iÃ§inde zannediyorsa ve daha fazla Ã¼zÃ¼leceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa yanÄ±lÄ±yor. Bu kafa yapÄ±sÄ±ndan bir an evvel Ã§Ä±kmalÄ±, o da benim en bÃ¼yÃ¼k rakiplerimden biri. Anne-babamÄ±z da Ã¼zÃ¼lmÃ¼yordur, bizle gurur duyuyordur. Bu duygudan bir an Ã¶nce Ã§Ä±kmasÄ± gerek" ifadelerini kullandÄ±.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI BELLÄ° OLDU



Gece sonunda iki arkadaÅŸlarÄ±nÄ± eleme potasÄ±na yollayan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda ismi Ã§Ä±kan ilk aday Yasin oldu. ArdÄ±ndan performans birincisi olduÄŸu iÃ§in bir isim sÃ¶yleyen Seda ise 'GÃ¶khan' dedi. Buna gÃ¶re bu haftaki eleme adaylarÄ±; Evrim, AÅŸkÄ±m, Yasin ve GÃ¶khan oldu.

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