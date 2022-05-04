Serhat Özcan ile Deniz İpek nişanlandı!

'Bir Demet Tiyatro'nun 'Tirbuşon'u olarak adım attığı sanat dünyasında; 'Ulan İstanbul'da 'Talip Bey', 'Kalbim Ege'de Kaldı'da 'Ali Kürük', 'Çukur'da 'Uluç Reis' ve son olarak 'Zümrüdüanka'da 'Rüstem' karakterlerine hayat veren Serhat Özcan, uzun süredir ekranlarda yer almıyordu.

Daha önce İlknur Özgenel ile evlenip boşanan 61 yaşındaki Serhat Özcan, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 10 yıl önce tanıştığı Deniz İpek ile ilişkisini nişanlanarak taçlandırdı.

"BİRKAÇ AYDIR BU ANI BEKLİYORDUK"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özcan, "Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık’ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

Serhat Özcan’ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikâh kıyacaklarının müjdesini verdi. Serhat Özcan’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.