Serdal Genç, Ahmet Kaya'ya benzerliğiyle şaşırttı!

Serdal Genç, Ahmet Kaya’nın gençliğini oynadığı sinema filminden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. İki yıl önce çekilen filmdeki rolü için 25 kilo alan oyuncu, dikkat çeken fotoğrafa, “Sizce bu kim? Çocukluğumdan beri hayranı olduğum adamı oynama şansı edindim, çok mutluyum” notunu düştü.

"DAHA DA ÖLSEM GAM YEMEM"

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre; Ahmet Kaya’nın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Genç, “Hayatımın büyük bir bölümüne etki eden Ahmet Kaya’yı oynamıştım, daha da ölsem gam yemem. Film ne zaman vizyon yapar, Allah kerim!” ifadelerini kullandı.

Kudret Sabancı’nın çektiği filmde, 1995 yılında kadar Ahmet Kaya’yı canlandıran Serdal Genç, rolü için 105 kiloya çıktıktan sonra sıkı bir diyetle eski formuna geri döndüğünü belirtti.

PANDEMİ NEDENİYLE GÖSTERİMİ ERTELENDİ

Ahmet Kaya’nın, 1995 yılından sonraki hayatını Celil Nalçakan’ın oynadığı filmin çekimleri, koronavirüs pandemisi öncesi tamamlanmıştı. Pandemi nedeniyle çekim sonrası hazırlıkları yapılamadığından vizyon tarihi ertelenmişti. Ahmet Kaya’nın çıktığı bir yolculuğun hikâyesini konu alan filmde ayrıca Ezgi Şenler de rol alıyor.