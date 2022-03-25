Semih Öztürk, Acun Ilıcalı'dan özür diledi mi?

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" ifadelerini kullandı.

Kurretülayn Matur'un bu paylaşımı trafik kazasında vefat eden Acun Ilıcalı'nın yakın dostu Alpay Kazan için yaptığı ileri sürüldü.

'KANAL YÖNETİMİNİ KIZDIRDI' İDDİASI

Bu gelişme sonrası TV8 yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un bu paylaşımının kanal yönetimini kızdırdığı hatta Semih Öztürk'ün işine bu yüzden son verildiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayan Semih Öztürk'ün yakın çevresine, "Acun Ilıcalı bizim büyüğümüzdür. Ona yanlış yapmamız söz konusu olamaz" dediği ve programa yeniden dönmek istediği öne sürüldü.

Acun Ilıcalı'nın alacağı karar merakla bekleniyor.