Selin Şekerci: Aşka tövbe ettim!

Selin Şekerci’nin Nisan 2021'de meslektaşı İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan popüler rogramına konuk olmasından sonra başlayan sürpriz aşk, uzun ömürlü olmamıştı. Temmuzda ilişkiyi doğrulayan ve günler sonra Marmaris tatilinde ilişkileri belgelenen oyuncu çift, geçtiğimiz ocak ayında anlaşamadıkları için dostça ayrılmıştı.

"BENİ BUNUNLA ÇEKMESEYDİNİZ"

Bayram tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih eden Selin Şekerci, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Flaşların patlaması üzerine kısa süreli bir panik yaşayan oyuncu, “Beni bununla çekmeseydiniz iyiydi" diyerek, kafasına taktığı kalpli aksesuarı çıkarttı.

"YAZIN BOLCA DENK GELECEĞİZ"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki güzel, “Arkadaşımızın doğum günü vardı, onun kutlamasındaydık” dedi. “Yeni bir projeniz var mı?” sorusu üzerine “Mayıs ayının son haftası gibi sinema filmi için sete çıkacağım, onun haricinde bir şey yok şu an. Yaz için de bakalım yine aynı yerlere gideceğim, zaten bolca denk geleceğiz oralarda” dedi.

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Yeşilçam' dizisinde 'Mine Cansu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Bir gün evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım" açıklamasını yapmıştı. Bu sözlerinin hatırlatılması üzerine Şekerci, “Anne olmayı çok istiyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum tabii ki” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının “Evlilik için bir aday var mı peki?” sorusunu Şekerci, “Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur” şeklinde cevapladı.

"HEPSİ BENİM BEBEKLERİM"

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen Selin Şekerci, gazetecilerin “Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?” sorusuna ise gülerek “Yok yok, hepsi benim bebeklerim” karşılığını verdi.

Hüseyin Altun/Milliyet