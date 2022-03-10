'Sarı Bıyık'tan canlı yayında Gerçek Kesit: Eşim gelmeden çekin gidin!

Flash TV ekranlarının efsaneleşen yapımı Gerçek Kesit ile ünlenen ve Sarı Bıyık lakaplı Cahit Kaan Kaşıkçılar, TikTok'ta hesap açınca yeniden ünlendi. Sarı Bıyık son olarak 2. Sayfa programına konuk oldu. Konuk sanatçı Selahattin Alpay, sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Kaşıkçılar ile canlı yayında Gerçek Kesit'ten bir sahneyi canlandırdı.

KAHKAHAYA BOĞDU

Rol gereği Alpay ile Yüksel kavuşamayan aşık çifti oynarken Dağıstanlı anne, Kaşıkçılar da babayı canlandırdı. Ünlü isimlerin performansı stüdyodakileri de kahkahaya boğdu.

Sarı Bıyık’ efsanesini yaratan ünlü oyuncu, bilinmeyenlerini şöyle anlattı;

"Sarı Bıyık, sevgilisi olmayan insanlar için yapılmış bir işti çok da tuttu. Çekim yaptığımız evler genelde kendi evlerimiz, tanıdıklarımızın evleri... Gece sahnelerini perdeleri kapatıp çekerdik hava kararmış gibi yapardık. Bazen başka evlere de giderdik orada çekim yapardık ev sahibine de biraz para verirdik. O da ‘eşim gelmeden çekin gidin, görmesin’ derdi.(gülüyor)"

"YAKALANDIK, EVDEN KOVULDUK"

Bir sefer yakalandık, o zaman da evden kovulduk. Eşi bizi uyardı ‘kocam gelmeyecek’ diye adam gece 3’te geldi beni otururken gördü, sopayla kovaladı. Bir minibüsümüz vardı ona doluşuyorduk. Makarnayı ben yapardım, öğlenleri hep birlikte yerdik."

"ÇOK PARA KAZANMIYORDUK"

"Çekim ekibi ve oyuncularla birlikte 10 kişi falandık. Çok para kazanmıyorduk, severek yapıyorduk bu işi. Kendimizi geçindirecek kadar kazanıyorduk. Biz bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik. Gazetelerden, avukat arkadaşlardan alıyorduk hikayeleri, tabii isim meslek her şey değiştiriyorduk. Şimdi bile hikaye gönderen avukatlar var."

"ADAMI GÖRÜNCE KORKTUM"

"İşlediğimiz hikâyede geçen kişiyle karşılaştık. Rahşan Affıyla o dönem herkes dışarı çıktı. Restoranda oturuyorum, bir şeyler söyledim ortaya ışıklı meyve geldi. İri yarı siyah takım elbiseli adam bana bakıyor. ‘Beni tanıdın mı’ dedi. ‘Ben filmini yaptığın kaynanasını hacamat eden adamım. Ahdettim, içerden çıkayım bu adamı bulup anlından öpeceğim’ dedi. ‘Bu kadar mı yapılır, ben bile ağladım’ dedi. Bir süre restorana gitmedim.