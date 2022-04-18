'Samsak Döveci' krizi büyüyor! Elif Buse Doğan'dan Serkan Çağrı'ya yanıt...

'Samsak Döveci' türküsü, Serkan Çağrı'yla birlikte TRT Müzik'te 'Nefesten Sese' adlı programı yapan Elif Buse Doğan'ın yeniden seslendirmesiyle gündem olmuştu. 29 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada sık sık paylaşılan türküyü yalnız başına okuyup, single olarak çıkarmıştı. Ünlü klarnetçi ise müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırlamış, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koymuştu.

"SORUN PARÇANIN ÇOK TIKLANMASI DEĞİL"

Bunun ardından partneri ile arası açılan Serkan Çağrı, geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu sütlendiği etkinlikte konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Çağrı, Doğan'ın yorumladığı ve kendisinin klarnet çaldığı eser hakkında, "Bu olayı farklı algılayan bir kesim var. 'Ayrı ayrı solo yapmak istemişiz' deniyor. Ayrıca 'Samsak Döveci maddi olarak aralarını açtı' diye haberler görüyorum. Bunlar üzücü. Bizim aramıza açan şey parçanın çok tutması, tıklanması değil" demişti.

"EŞİM VE BEN ÇOK EMEK VERDİK"

'Bekar Gezelim' şarkısıyla tanınan 'Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü, "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Çağrı sözlerine; "Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" diye devam etmişti.

"ELİF BUSE'Yİ PROGRAMDAN ÖNCE KAÇ KİŞİ TANIYORDU?"

Çağrı, "Benim bir şarkıyla, türküyle bu günlere gelmediğimi herkes bilir. Bana karşı yapılan en büyük haksızlık, emeğe ve ailece verdiğim desteğe haksızlıktır. Elif Buse, Nefesten Sese programına geldiğinde kaç kişi tanıyordunuz? Ama şu türküden sonra hepiniz tanıdınız. Tanıdığınız yer neresi, Nefesten Sese programı. Onun ötesinde bir video ile tanıdınız mı? Yolu açık olsun" şeklinde konuşmuştu.

ELİF BUSE DOĞAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Elif Buse Doğan da gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından yaptığı açıklamada haksız yere hedef gösterildiğini açıkladı. Doğan, aslında türküyü beraber çıkarma kararı aldıklarını ve tüm düzenlemeler bittikten sonra Serkan Çağrı'nın vazgeçtiğini duyurdu.

Doğan, "Birlikte hazırladığımız single ortada duruyorken kendisi eseri başkalarına okutarak 1 Nisan'da single olarak çıkarmıştır. Ardından gazetelere 'Buse türküyü kendine mal etmeye çalıştı' diyerek nasıl tezat bir durumun içine sokmaktadır, hayretler içerisindeyim!" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, sözlerini "Herkesin bin bir tane derdinin olduğu bu dönemde böyle komik bir şeyin içine çekilip, sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim" notuyla sonlandırdı.