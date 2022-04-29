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Şafak Sezer'den Berdan Mardini'ye rol teklifi!

Şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam Bahçeşehir’de bulunan evinde arkadaşlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Bahçesinde büyük bir masa kuran Mardini’nin misafirleri arasında en dikkat çeken isim komedyen Şafak Sezer oldu.

29.04.2022 - 13:28 |
Şafak Sezer'den Berdan Mardini'ye rol teklifi!

Esprilerin havada uçuştuğu iftar buluşmasında Berdan Mardini ve Şafak Sezer, sürpriz bir düete imza atarak, kulakların pasını sildi.

"ŞAFAK'IN SESİ ÇOK İYİ"

Evinin içerisine kurduğu sahnede Şafak Sezer'le birlikte türkü söyleye Mardini, “Şafak komşum. Sık sık burada bir araya gelerek, beraber şarkılar söyleriz. Tüm içtenliğimle söylüyorum ki sesi çok iyi. Yakın zamanda beraber düet yapıp, şarkı çıkartabiliriz" dedi.

"BERDAN'IN YERİ AYRI"

'Kolpaçino' serisinin yıldızı Şafak Sezer ise “Berdan’ı yeri ayrı bende. Keke 'İftar var' dedi, geldim. Birlikte hem güzel bir şarkı çıkartacağız, hem yeni filmimde ona yer vereceğim" şeklinde konuştu.

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