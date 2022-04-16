‘Sadakatsiz’in Nil’i Nazlı Bulum, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Sadakatsiz’in Nil’i Nazlı Bulum, sevgilisi Doruk Kaya ile ilk kez görüntülendi.
16.04.2022 - 09:55 |
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Sadakatsiz' dizisinde Nil karakterini canlandıran Nazlı Bulum, sinemacı sevgilisi Doruk Kaya ile ilk kez görüntülendi.
İKSV’de film gösterimlerini takip etmek için AVM’ye giden ikilinin utangaç hali dikkat çekti.
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