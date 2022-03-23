Pelin Batu'dan doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı!

Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde evlendi. Çiftin bu evliliğinden Rafael adında bir çocuğu dünyaya geldi.

Batu’nun mahkemeye sunduğu dilekçedeki iddialara göre, Macit Bitargil evliliğin başından itibaren eşine psikolojik şiddet uyguladı. Oyuncuya karşı fiziksel şiddet tehdidinde de bulunan Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, eşinin evini basma gibi eylemlerde bulundu.

Oyuncu, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal eden Macit Bitargil’in psikolojik baskısı ve fiziksel şiddet gösterme yönündeki ciddi tehditleri nedeniyle boşanmak amacıyla dava açma aşamasına geldiğini belirtti.

"ÇOCUĞA DA KENDİME DE ZARAR VERECEĞİM"

Çiftin evlilik birliğini yürütemediğini ve bu nedenle ayrı yaşadığını belirten Pelin Batu’nun avukatı Halil Cenk Akdoğan, dilekçisinde şu detaylara yer verdi:

“Çocuğunun babasıyla vakit geçirmesi için yoğun çaba sarf eden müvekkilim, Macit Bitargil ile buluşmuştur. Araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Bitargil, ‘Boşanmak istiyorsan çık git hayatımızdan. Sonu felaketle sonuçlanır. En eski Hıristiyan soyundan 30-40 adam kalmış. Bu çocuk son temsilcisi, sana yedirmezler. Aramdan çekil, velayetini ver. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim’ şeklinde tehditlerde bulunarak, sinir krizi geçirmiştir. Müvekkilin evini basan davalı, çocuğu annesinin elinden almıştır.”

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; oyuncunun talebini haklı bulan mahkeme, Macit Bitargil'in iki ay süreyle Pelin Batu ile çocuğuna yaklaşmamasına karar verdi.

"OĞLUMUZA AĞIR FRANSIZ LİTERATÜR KİTAPLARI OKUDU"

Aleyhine verilen karara itiraz eden Macit Bitargil, iddiaların tamamının gerçeğe aykırı ve asılsız olduğunu belirtti.

Bitargil, itiraz dilekçesinde şu sözlere yer verdi:

“Pelin Batu, kendi hayatını yaşamak uğruna aile birliğini derinden yaralamış, küçük çocuğun hayatını defalarca tehlikeye atmıştır. Çocuğun yanında sigara içmiş, çocuğun 39 derece ateşi varken gece yarısı canlı yayınlara ve film galalarına götürmüştür. Pelin Batu, üç yaşındaki çocuğa en ağır Fransızca literatür kitapları okumuş, psikolojik dengesini çöküntüye uğratmıştır."