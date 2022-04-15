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MagazinÖzge Gürel - Serkan Çayoğlu evleniyor! Düğün detayları belli oldu
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Özge Gürel - Serkan Çayoğlu evleniyor! Düğün detayları belli oldu

Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, eylül ayında İtalya’da romantik bir törenle evlenecek.

15.04.2022 - 14:12 |
Özge Gürel - Serkan Çayoğlu evleniyor! Düğün detayları belli oldu

7 yıl önce “Kiraz Mevsimi” dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlenme kararı almıştı. Bir süredir evlilik hazırlığı yapan çift, düğünle ilgili son detayları kararlaştırdı.

İki düğün yapacak olan oyuncu çift, eylül ayında İtalya’da romantik bir törenle evlenecek.

Ya Venedik ya da Güney İtalya’da 50 kişilik samimi bir nikâh töreni yapmayı planlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, balayı tatilini de yaptıktan sonra Türkiye’ye dönecek.

Her ikisi de yoğun çalışan ve setlerinden fırsat buldukça düğün hazırlıklarıyla uğraşan oyuncu çift, İtalya’dan döndükten sonra İstanbul’da geniş katılımlı büyük bir düğün yapmayı planlıyor.

Özge Gürel, şimdilerde İtalya’daki nikâhı için hayalindeki gelinliği ararken, Serkan Çayoğlu da bürokratik işlemlerle ilgileniyor. Ben de sempatik çifte şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

 

 

 

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