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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun düğün tarihi belli oldu!

Uzun süredir aşk yaşayan ve sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla konuşulan oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, önceki gün Nişantaşı’nda bir mekan çıkışı görüntülendi.

12.04.2022 - 14:22 |
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun düğün tarihi belli oldu!

Özge Gürel ilse sevgilisi Serkan Çayoğlu, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyunculara, nikah tarihi soruldu.

"YAZ SONUNA YETİŞTİRİRİZ"

35 yaşındaki güzel, "Henüz belli olmadı. Yoğun çalışıyorum, yeri de belli değil. Belli olduğunda söyleyeceğim, merak etmeyin. O kadar büyütmüyoruz, yaz sonuna yetiştiririz” yanıtını verdi.

 

Umut Ünver/Milliyet

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