Oyuncu Gökçe Eyüboğlu ve Selçuk Öner Eyüboğlu boşandı! Dava 10 dakika sürdü!

Çiftin evliliği fikri uyuşmazlıklar nedeniyle çatırdamaya başladı. Eyüboğlu da avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı. Oyuncu, dava dilekçesinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma yaklaşık 10 dakika sürdü. Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi. Eyüboğlu, boşandığı eşinden aylık 4 bin 150 lira yoksulluk nafakası alacak.

Duruşma çıkışı oyuncu bir açıklama yapmadı.