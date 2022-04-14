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Onur Tuna: İlişkilerim hakkında konuşmam!

'Mahkum' dizisinde 'Fırat Bulut' karakterine hayat veren Onur Tuna, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kalabalık bir grup ile yürüyen oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam vererek, ayaküstü sohbet etti.

14.04.2022 - 13:38 |
Onur Tuna: İlişkilerim hakkında konuşmam!

Başrolünde yer aldığı dizinin çok iyi gittiğini belirten Onur Tuna, "Çok yorucu ve güzel bir sezon geçiriyoruz. Bir yandan müzikal bir yandan dizi beni çok rahatlatıyor" dedi. "Müzikal mi, oyunculuk mu?" sorusuna ise "Oyunculuk şu an hoşuma gidiyor" yanıtını verdi.

"BUNDAN SONRA DA KONUŞMAYACAĞIM"


Özel hayatı hakkındaki sorular üzerine Onur Tuna, “Bugüne kadar ilişkilerim hakkında hiç konuşmadım, bundan sonra da konuşmayacağım” dedi ve Amerika'dan gelen misafirleri ile Boğaz turuna çıktı.

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Onur Tuna: İlişkilerim hakkında konuşmam!

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