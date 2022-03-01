Neslihan Yeldan takipçisini ifşaladı! 'Dekolte' yanıtı...

Neslihan Yeldan’ın dün doğum günüydü. Ünlü oyuncu, yaş günü kutlamasından kareleri, 1.3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

"İYİ Kİ DOĞDUM"



Sanatçı, “Yeni yaşımda da doğru bildiğimi yapmaya, burnumun dikine gitmeye devam edeceğim. Sevdiklerimi hep koruyacak, kollayacak, onlara iyi gelmeye çalışacağım. Tanımadıklarıma ilham, ışık olmayı deneyecek, başardığımda mutlu olacağım. Kendim için tek dileğim var, gerçekleşince kendimi ve hayatı kutlayacağım. Gereksizleri, kötü enerjileri, yüzüme sahte bir şekilde gülüp bunu ruhuma anlatamayanı hayatımdan çıkaracağım. Hadi artık, 'bunu yapmalıyız ya' dediklerimizi yapalım. Hayat bildiği gibi gelir, ben de onu bildiğim şekilde karşılarım. Başarısızlık da benimdir, başarı da, dibine kadar. İyi ki doğdum, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

"DEKOLTE ÖLÇÜME BEN KARAR VERİRİM"



"Sürekli dekoltenizi kapatacağınıza bence daha kapalı şeyler giyinin" şeklindeki yorumu Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan ünlü oyuncu, takipçisine cevap verdi.

Yeldan, "Ben sizin mutsuz, boşa giden, sıkıcı ömrünüzün kurtarıcısı değilim hanımefendi. Kafanıza göre hayat boşluğunu doldurmak için tavsiye veremezsiniz. Dekolte ölçüme ben ve keyfimin kahyası karar veriyoruz" mesajını yazdı.