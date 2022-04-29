Naz Elmas'ın annesinden herkesi şaşırtan tepki! 'Ne sorup duruyorsunuz?'

2014-2015 yılları arasında Emre Kıramer'le evli kalan ve son dönemde sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle adından sıkça söz ettiren Naz Elmas, 2019 yılında yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu, kendisinden 17 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile Esma Sultan Yalısı’nda nikah masasına oturmuştu.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE ANLAMIŞTIM"

Düğün sonrası kamera karşısına geçen Naz Elmas, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbomluluğumuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" demişti.

Aldığı kilolarla dikkat çeken Naz Elmas'ın hamile olduğu iddia edilmişti. Ancak Erol Özmandıracı, o dönem; yıldırım nikahının sebebinin bebek olduğu iddialarını, kesin bir dille yalanlamıştı.

"BU HABERLER HEP ÇIKAR"

Geçtiğimiz aylarda da evliliğinde kriz yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen 38 yaşındaki oyuncu, katıldığı bir davette konuyla ilgili konuşmuştu. Naz Elmas, "Bu haberler hep çıkar. 'Çocuk ne zaman oluyor?' haberleri de çıkar. Bunlar klasik şeyler, öyle bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

EVLİLİKTE 'KARA BULUTLAR' İDDİASI

Bundan aylar sonra çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve ayrılık kararı aldıkları gündeme gelmişti. Elmas'ın çocuk istemesi ancak Erol Özmandıracı'nın bu karara olumsuz bakması nedeniyle boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

Önce birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çiftten Naz Elmas, eşiyle beraber çekilmiş olduğu ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları da silmesi dikkat çekmişti.



SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Tüm bu yaşananların ardından Naz Elmas, annesi Meral Elmas ile önceki gün Nişantaşı'nda avukat ve doktorların bulunduğu bir binadan çıkarken objektiflere yansıdı.

Üç yıl önce nikah masasına oturduğu Erol Özmandıracı ile ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen Elmas’a, "Avukata mı geldiniz? Boşanma haberleri doğru mu?” sorusunu yöneltildi.

ANNESİ SERT ÇIKTI

Daha önce 'Haziran Gecesi', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi dizilerde rol alan Naz Elmas, acelesi olduğunu belirterek soruların cevapsız bırakırken araya anne Meral Elmas girdi.

“Ne sorup duruyorsunuz? Ne bekliyorsunuz?” diyerek gazetecilere çıkışan Meral Hanım'ın bu tepkisi kızını da şaşırttı.