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MagazinMustafa Sandal'ın yeni imajını gören Emrah'a benzetti!
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Mustafa Sandal'ın yeni imajını gören Emrah'a benzetti!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Başarılı şarkıcı son paylaştığı fotoğrafıyla gündeme otururken, fotoğraftaki Sandal, oyuncu ve şarkıcı Emrah'a benzetildi.

12.04.2022 - 17:49 |
Mustafa Sandal'ın yeni imajını gören Emrah'a benzetti!

52 yaşındaki başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Pop müziğin 90'lardaki en popüler isimlerinden olan Sandal gündemden asla düşmüyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulurken, bol bol oğluyla eğlenceli anlarını paylaşmaya çalışan Sandal, geçen günlerde attığı bir fotoğrafla ortalığı karıştırdı.

 

Sakallarında beyazları çıkan Sandal, aynada kendini çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımının altına gelen yorumlarda yazan takipçileri onu oyuncu ve şarkıcı Emrah'a benzetti. 

Fotoğrafa gelen yorumların arasında "Bende dedim ki Emrah'ı ne zaman takip etmişim" gibi açıklamalarda yer aldı.

 

 

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