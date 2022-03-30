Müfit Can Saçıntı: Evlilikte de emeklilik olması lazım

Sinema Yazarları Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen 2021 yılı Türkiye Sineması'nın 'En İyileri', Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yapılan ve Şebnem Yiğit'in sunuculuğunda gerçekleşen ödül töreninde açıklandı.

'Çocuklar Duymasın' dizisi ve 'Mandıra Filozofu' filmi gibi projelerle tanınan 53 yaşındaki Müfit Can Saçıntı, törende SİYAD'ın 54'cü en kısa Film ödülünü verdi.

Gece sonrası basın mensupları ile bir araya gelen ünlü oyuncu, "En iyi filim bitmiş filimdir" şeklinde konuşarak, "Bu aralar ödül almıyorum, ödül veriyorum. Sinema Yazarları ödülünü almak arkadaşlar için büyük bir gurur olsa gerek. Ben de zevkle, gurur duyarak kısa film ödülünü verdim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda 20 yıllık eşi Çiğdem Saçıntı'dan boşanan Müfit Saçıntı özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Saçıntı "Dostça boşandık, ama insanlar inanmak istemiyor. Şöyle bir tespitim var, Türk insanları her şeyi başarıyor ama ayrılmayı başaramıyor. Evlilik kolay bir şey değil, 22 yıl evli kaldık. Bir bankada 20 yıl geçtikten sonra emekli oluyorsun, bence evlilikte de emeklilik olması lazım. Ama birbirimizin kalbini kırmadan, dostça ayrıldık" dedi.

Müfit Can Saçıntı ile Çiğdem Saçıntı beş yıl önce boşanma kararı almış, ancak kızları Duru'nun büyümesini bekleyerek, bu kararı ertelemişti.