Müfit Can Saçıntı 22 yıllık eşin Çiğdem Saçıntı'dan boşandı!

Müfit Can Saçıntı 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile nikah masasına oturdu. 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına alan çift, beş yıl önce boşanma kararı aldı. Ancak kızlarının büyümesini bekleyerek, bu kararı ertelediler.

DAVA SONRASI YEMEĞE ÇIKTILAR



22 yıl boyunca gözlerden uzak bir evlilik yaşayan çift, Adalar Adliyesi'nde 24 Şubat Perşembe günü sessiz sedasız boşandı. Kararın ardından adliyeden ayrılan Çiğdem ve Müfit Can Saçıntı, birlikte yemeğe çıktı.

"DOSTÇA BOŞANDIK"

TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına açıklama yapan Müfit Can Saçıntı "Dostça boşandık" dedi.

"SIRADA NE VAR HAYAT?"

Öte yandan yaz aylarında Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 'Mandıra Filozofu' filminin de çekildiği Çökertme Koyu zarar görmüştü. Filmin hem yönetmeni hem de başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta bu duruma isyan etmişti.

Saçıntı, yaptığı paylaşımda; vefat eden partnerini de anarak “Rasim Abi öldü. Mandıra Filozofu’nun kulübesi yandı, kül oldu. Sırada ne var hayat?” ifadelerini kullanmıştı.

Müfit Can Saçıntı ile başrolü paylaşan Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonrası 8 Mart 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.