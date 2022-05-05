Minik şaire Ufuk Beydemir'den destek!

Son dönemin popüler şarkıcılarından biri olan ve 'Ay Tenli Kadın' parçasıyla adından sıkça söz ettiren Ufuk Beydemir'in 2020 yılında 'Aşk101' adlı internet dizisinde hayat verdiği 'Işık' karakteriyle tanınan İpek Filiz Yazıcı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Beydemir (30) ile Yazıcı (20), geçtiğimiz aylarda Sapanca'ya gitmişti.

Tatilde keyifli anlar geçiren aşıklar, objektif karşısına geçmiş ve fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamıştı. Ünlü çiftin mutluluk pozuna binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

O DİZELERE KAYITSIZ KALAMADI

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Beydemir'den son olarak sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü isim, Twitter'dan oğlunun yazdığı şiiri yayınlayan Ayşe Nalan isimli sosyal medya kullanıcısının "Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız" notuyla yaptığı paylaşıma kayıtsız kalamadı.

"ÇOK GÜZEL YAZMIŞ, DEVAM ETSİN"

Eline gitarı alan 30 yaşındaki Beydemir, çektiği videoyu sayfasında yayınladı. "Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler. Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin" diyen Ufuk Beydemir'in paylaşımı kısa sürede 30 bine yakın beğeni, üç bine yakın retweet aldı.



Ardından videoyu Instagram hesabında da paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisine; "İsmail’in sözleri Twitter’da karşıma çıktı ve kendimi tutamadım. İsmail yedi yaşında bilge bir arkadaşımızmış" notunu düştü.