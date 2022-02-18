Mine Koşan'ın paylaşımı olay oldu! Abarttıkça abarttı...

Abartılı filtre denince Seda Sayan'ı aratmayan Mine Koşan sosyal medyanın çok konuşulanlarından oldu. Ünlü sanatçı son olarak Alişan'ın programına konuk oldu.

Halil Ergün ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da yayınlayan ve ardından sosyal medyada 'Ağzımızın tadı kaçtı', 'Keşke Ali Rıza Bey'i normal haliyle görseydik', 'Halil Bey baby face olmuş', 'Yeni doğmuş gibi' yorumlarıyla ti'ye alınan Koşan, bu kez dikkatli davrandı.



Bu kez de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamayan Mine Koşan'a "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumları yapıldı.

Mine Koşan'ın abarttığı filtreli paylaşımları sosyal medyada hızla yayıldı.