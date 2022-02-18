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MagazinMine Koşan'ın paylaşımı olay oldu! Abarttıkça abarttı...
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Mine Koşan'ın paylaşımı olay oldu! Abarttıkça abarttı...

Şarkıcı Alişan'ın programına konuk olan Mine Koşan Instagram'dan, "Alişan'la biz" notuyla bir fotoğraf yayınladı. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Koşan'ı görenler, "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumunda bulundu.

18.02.2022 - 12:47 |
Mine Koşan'ın paylaşımı olay oldu! Abarttıkça abarttı...

Abartılı filtre denince Seda Sayan'ı aratmayan Mine Koşan sosyal medyanın çok konuşulanlarından oldu. Ünlü sanatçı son olarak Alişan'ın programına konuk oldu.

Halil Ergün ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da yayınlayan ve ardından sosyal medyada 'Ağzımızın tadı kaçtı', 'Keşke Ali Rıza Bey'i normal haliyle görseydik', 'Halil Bey baby face olmuş', 'Yeni doğmuş gibi' yorumlarıyla ti'ye alınan Koşan, bu kez dikkatli davrandı.

Mine Koşanın paylaşımı olay oldu Abarttıkça abarttı...

Bu kez de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamayan Mine Koşan'a "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumları yapıldı.

Mine Koşan'ın abarttığı filtreli paylaşımları sosyal medyada hızla yayıldı.

Mine Koşanın paylaşımı olay oldu Abarttıkça abarttı...

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