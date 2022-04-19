Melek Mosso: Sahnede olmayı yedi yaşında hayal ediyordum

Melek Mosso, "Yıldız Tilbe'nin tahtı varsa oraya en uygun sanatçı sensin. Çok sevdiğini biliyoruz, neler söylemek istersin?" sorusuna, "O rahatlığı beni çok etkiliyor, şarkı söylerken yüzünde bir eda oluşuyor ve içeriden bir şeyleri kaşıyor. Yüzünde hep güçlü ve mağrur bir duruş var. Gerçekten başına buyruk ve benzeyen noktalarımız var" yanıtını verdi.

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

"Bestelerini nasıl yapıyorsun?" sorusunu da "Söz beste aynı anda geliyor" şeklinde cevaplayan şarkıcı, 2022 sonlarında albüm kaydetmeye başlayacağını, çok yakında ise yeni bir şarkı yayınlayacağını, meslektaşı Kalben'in de kendisine bir şarkı yazdığını açıkladı.

"GEZSİNLER VE AŞIK OLSUNLAR"

"Müzik öğretmenliği okudun, gençlere ne önerirsin?" sorusu üzerine Ertem, "Çok çalışsınlar, hep şarkı söylesinler. Ne kadar çok ve farklı tarzda söylersen o kadar çok malzeme biriktiriyorsun. Ben de caz müzik söyleyerek başladım. Okumak önemli, bol okumak. Gezsinler ve aşık olsunlar. Yaşamak insanı buraya getirir. Yedi yaşında hayal ediyordum sahnede olmayı. Hayal ve amaç insanı hedefe götürüyor" ifadelerini kullandı.