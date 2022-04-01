Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşanıyor

Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’ün genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, eşini aldattığı iddiası Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Görüntülerin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızıgül’ün soyadını sosyal medya profilinden sildi. Kızının eğitimi için Amerika’da bulunan Binay, boşanma davası açmak için apar topar döndü.

BENİM İÇİN BOŞANMA SEBEBİ

Hukuki süreci başlattığı ve boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay’ın yakın çevresine, “Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum” dediği öğrenildi.

Kızları olduğu için hassas bir süreç içinde olan ve olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadığı söylenen Binay’ın boşanmanın bir an sonuçlanması için çabaladığı söyleniyor.

NE OLMUŞTU

Magazin gündemine geçtiğimiz haftalarda bomba gibi düşen videoda Mahsun Kırmızıgül’ün, bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyordu. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu ortaya çıksa da sanatçı, sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak Ece Binay’ın boşanmak için çoktan işlemleri başlattığı ortaya çıktı.

Mahsun Kırmızıgül, 2016’da 1 yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Ece Binay ile ABD’nin Los Angeles eyaletinde dünya evine girmişti. Çiftin 2017 yılında Amerika’da dünyaya gelen Lavin isimli bir kızı var.