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MagazinMahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor...
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Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor...

Mahsun Kırmızıgül hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 2016 yılında avukat Ece Binay ile evlenen ünlü türkücünün eşini aldattığı iddia edildi.

16.03.2022 - 15:55 |
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor...

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti. Bu evlilikten Lavin adında bir kızı olan türkücünün, genç bir kadınla çekilmiş fotoğraf ve videosu sosyal medyaya salladı!

Ayna karşısında poz veren ikilinin fotoğrafta samimi halleri dikkat çekti. Sosyal medyaya düşen videoda ise genç kadının Mahsun Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görüntüler yer alıyor.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binayı aldattı mı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor...

Çok konuşulan görüntülerin ardından Ece Binay'ın Mahsun Kırımızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi. 52 yaşındaki Kırmızıgül ise sessizliğini koruyor.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binayı aldattı mı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor...

Videoda genç kadın'ın Mahsun Kırmızıgül'ün saçıyla oynadığı anlar yer alıyor.

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