Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor...
Mahsun Kırmızıgül hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 2016 yılında avukat Ece Binay ile evlenen ünlü türkücünün eşini aldattığı iddia edildi.
16.03.2022 - 15:55 |
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti. Bu evlilikten Lavin adında bir kızı olan türkücünün, genç bir kadınla çekilmiş fotoğraf ve videosu sosyal medyaya salladı!
Ayna karşısında poz veren ikilinin fotoğrafta samimi halleri dikkat çekti. Sosyal medyaya düşen videoda ise genç kadının Mahsun Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görüntüler yer alıyor.
Çok konuşulan görüntülerin ardından Ece Binay'ın Mahsun Kırımızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi. 52 yaşındaki Kırmızıgül ise sessizliğini koruyor.
Videoda genç kadın'ın Mahsun Kırmızıgül'ün saçıyla oynadığı anlar yer alıyor.
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