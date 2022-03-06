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Kadir İnanır’ın acı günü!

Kadir İnanır’ın ablası Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti. Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca’nın da teyzesi olan İsmailoğlu, bugün toprağa verilecek.

06.03.2022 - 09:35 |
Kadir İnanır’ın acı günü!

Kadir İnanır’ın ablası Zinnet İsmailoğlu vefat etti. Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca’nın da teyzesi olan İsmailoğlu, bugün İstanbul Eyüp Sultan Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kadir İnanır’ın acı günü

KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi.

Kadir İnanır’ın acı günü

Bir mekânda arkadaşlarıyla buluşup çay içen oyuncu, sağlığıyla ilgili sorulara “Gayet iyiyim, hiçbir problem yok” yanıtını verdi. Sanatçı, gündeme ilişkin sorular üzerine de barış çağrısı yaptı: “Önce barışı sağlayacağız. İçeride, dışarıda büyük barışı yakalamamız lazım. Büyük barışı sağlarsak, her şey iyi olur. Elbirliğiyle herkesin katkı sunması lazım. Herkesin düşüncesi farklı olabilir, bunları tartışırız ama kavga etmeden, birbirimizi kırmadan.”

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