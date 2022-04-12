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Kadir Çöpdemir'in acı günü! Annesi hayatını kaybetti...

Pek çok dizi ve filmde oynayan aynı zamanda da radyo programcısı olan Kadir Çöpdemir'in annesi Ayşe Çöpdemir hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

12.04.2022 - 14:04 |
Kadir Çöpdemir'in acı günü! Annesi hayatını kaybetti...

Oyuncu Kadir Çöpdemir, annesi Ayşe Çöpdemir'in acısıyla sarsıldı. Ünlü sanatçı, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ayşe Çöpdemir'in fotoğrafını yayınlayan 54 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü "Anneciğim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağ olsun, Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin" sözleriyle dile getirdi.

Daha önce 'Ekmek Teknesi', 'Kızma Birader', 'Deli Duran', 'Sınav', 'Türkler Çıldırmış Olmalı' ve 'Tövbeler Olsun' gibi projelerde yer alan Kadir Çöpdemir'e, sevenleri baş sağlığı mesajları gönderdi.

İSTANBUL'U TERK ETTİ


Koronavirüs pandemisi döneminde İstanbul'u terk eden ünlü isimlerden biri olan Kadir Çöpdemir, Bodrum'a taşınmıştı. 54 yaşındaki Çöpdemir, virüsten korktuğunu ifade etmişti. 

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