İsmail Ege Şaşmaz'dan 'Barış Akarsu' paylaşımı: Vefat ettiği yaştayım!

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'a beş km mesafedeki Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren, kaldırıldığı hastanede beş gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybeden şarkıcı ve söz yazarı Barış Akarsu'nun hayat hikayesi sinema filmine aktarılıyor.

Aytaç Medya'nın imza atacağı yapımda, Akarsu'ya hayat verecek isim de netleşti. 28 yaşında toprağa verilen Akarsu'nun hayatını, genç kuşağın başarılı oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Genç yaşta vefatıyla sanat camiasına yasa boğan şarkıcının kardeşi Nesrin Akarsu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile haberi doğruladı: Barış Akarsu filmi İsmail Ege Şaşmaz ile bizlerle olacak. Zorlu ve heyecanlı günler bizi bekliyor. Ünlü oyuncu da söz konusu gönderiyi kendi hesabına taşıdı.

PROVALARA BAŞLADI

Müzikle de ilgilenen ve son olarak final yapan 'Elkızı' dizisinde rol alan İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'nun görüntüsüne bürünmek ve rolü hakkıyla canlandırabilmek için kampa girdi ve saç, makyaj ve müzik provalarına başladı.

"BARIŞ AKARSU'YA BENZİYORUM"

İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal'la Nişantaşı'nda bir dövmeciden çıkarken görüntülendi. 2007 yılında 28 yaşındayken bir kazada vefat eden Barış Akarsu'nun hayatının beyazperdeye aktarılacağı filmde şarkıcıyı canlandıracak olan oyuncu, "Barış Akarsu'ya benziyorum. Onun eserlerini seviyordum ve söylüyordum. Barış Akarsu olmak demek saçları uzatmak demek. Bir de tuhaf oldu; onun vefat ettiği yaştayım" dedi.

KIR DÜĞÜNÜ YAPTILAR

27 yaşındaki Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda memleketi Manisa'da Hande Ünal ile nikah masasına oturdu. Gece boyu hiç oturmadan eğlenen çift, roman havasından harmandalına kadar birçok oyun oynadı. Kır düğünü ile dünya evine giren çiftten İsmail Ege Şaşmaz, eşine yaptığı romantik jestle adından söz ettirdi.

BEŞİNCİ GÜN KUTLAMASI

Ünlü oyuncu, evliliklerinin beşinci gününde aynı evde yaşadığı eşine çiçek yolladı. Ünal da Şaşmaz'ın, "5'inci günümüz kutlu olsun canım karıcığım. Hep yanımda ol" notlu jestini Instagram'dan paylaştı.

"KOCA GİBİ KOCA!"

Hande Ünal, ardından eşinin fotoğrafını, "Aynı evin içinde karısına çiçek yollayan koca gibi koca..." şeklinde esprili bir not ile sosyal medya hesabından yayınladı. (Milliyet)