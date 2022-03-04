Hakan Taşıyan: Yeni bir hayata başladım

Hakan Taşıyan, Yıldız Tilbe şarkısına klip çekmek için kolları sıvadı. Önceki akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde kameralar karşısına geçen sanatçı, "Güzel slow bir şarkı. Sevgili Yıldız'ın şarkısı, kısmet olursa iki haftaya şarkımızı çıkartmış oluruz" dedi.

"SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"



Gazetecilerin, "Hastalık dönemi geçirdiniz. Bu zorlu süreç nasıldı? Sanat camiasından sizi hiç aramayan dostlarınız oldu mu? Ya da destek veren oldu mu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Çok şükür sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Yavaş yavaş sağlığım yerine geliyor" yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"



Sanat camiasına kırgın olmadığını dile getiren Taşıyan, "Kimseye kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Kendi yağımızda kavrulduk. Çok şükür ayaktayım. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Bu süreçte çok değerli Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Hep yanımda oldular" ifadelerini kullandı.

"BABAMLA GURUR DUYUYORUM"



Hakan Taşıyan'ın oğlu Ramazan Haktan Taşıyan da babasını klip çekimin yalnız bırakmadı. İlk kez babası ile görüntü veren Ramazan Haktan, "Çok güzel bir şarkı geliyor. Babamla gurur duyuyorum. Hastaneden çıktı ve sağlığına kavuştu. Hakan Taşıyan artık geri dönüyor" diyerek, babasına destek verdi.

"YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM"



Ünlü şarkıcı, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım" şeklinde konuşmuştu.