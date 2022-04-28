Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programına dahil oluyor. Daily Mail'de yer alan habere göre; Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Cülcüloğlu, 6 Haziran Pazartesi günü program başladığında villaya ayak basacak. Peki, Ekin Su Cülcüloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Ekin Su Cülcüloğlu boyu ve rol aldığı diziler…

Ekin Su Cülcüloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Miss Turkey 2017’ya katılan ancak dereceye giremeyen Ekin Su Kansu şimdi de ilk kez Kuzay Yıldız’ı isimli dizide boy gösterdi.

Ekin Su 1996 Ankara doğumludur. Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ekin Su Kansu 1,77 cm boyundadır. Daha önce modellik yapan Ekin Su Kansu ilk kez Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisi ile kamera karşısına çıktı.

Ekin Su birçok defilede model olarak da yer almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jürilik yaparak dikkat çekmişti.