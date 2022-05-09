Güler Işık'ın acı günü! Haberi böyle duyurdu...

Ünlü türkücü Güler Işık, bundan birkaç sene önce göğsünde bir sertlik ve ağrı hissederek doktora giden Güler Işık’a göğüs kanseri teşhisi konmuştu. Kötü haberi alan Işık, hastanede yıkılmış ve kendini yerden yere attığını söylemişti.

Geçtiğimiz aylarda Uğur Arslan’ın Haber Arası programına katılan Güler Işık, kanserin tekrar nüksettiğini açıklayarak sevenlerinden dua istemişti. Ünlü isim, hastalığa yakalanma sürecini, şu sözlerle anlatmıştı:

İlk kez 2015 yılında bu illet hastalığa yakalandım ama çok şükür atlatmıştım. Bir şey yoktu, kontrollerimi yaptırıyordum. Son 1,5 yıldır pandemiden dolayı doğru dürüst kontrollerimi yaptıramadım. Gecikmeli şekilde gittim doktora, biyopsi istediler. O sıralarda zaten göğüs kısmımda bir ağrı sızı hissediyordum.

IŞIK'IN ANNE ACISI

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ve kanserle mücadele eden Güler Işık, acı haberle yıkıldı. Türkücü, annesinin koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

55 yaşındaki Güler Işık, paylaşımına; ''Canım annem hakka yürüdü. İnna Lillahi ev inna ileyhi Raciun'' notunu düştü. Ünlü sanatçıya, takipçilerinden baş sağlığı mesajları yağdı.

"SENİN ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLAYAMIYORUM"

Öte yandan Dün annesine seslenen Işık, paylaşımında; ''Canım annem senin Anneler Günü'nü kutlayamıyorum. Çünkü sen şu an hala bu hayata direniyorsun ve beni duymuyorsun. İnşallah kendine gelirsin ve benim Anneler Günü'm o gün olur inşallah. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum'' ifadelerini kullanmıştı.