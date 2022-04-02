Görkem Sevindik'ten dikkat çeken yanıt: Taklit yapma konusunda fena değilim

'Ramo', 'Söz' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' gibi birçok projede rol alan Görkem Sevindik'in, pandemi döneminde gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun, basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştirdiği öğrenilmişti.

Her fırsatta basın mensuplarından kaçan sevgilisi Kübra Siyahdemir ile evlendiğini gizleyen 35 yaşındaki Sevindik, sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

SEVİNDİK'TEN BİR İLK



Geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu da yaşayan Görkem Sevindik, kural bozmuştu. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Sevindik, oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti. Bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak 'Kahraman Babam' adlı dizide rol alan Görkem Sevindik'in gönderisi yaklaşık 55 bin beğeni alırken, kullanıcılar ünlü ismin paylaşımını yorum yağmuruna tutmuştu.

"COOL BABA"



Kübra Siyahdemir ise, geçtiğimiz günlerde eşi ve oğlunun fotoğraflarını, 11.4 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Cool baba" notuyla peş peşe paylaşmıştı. Siyahdemir'in kısa sürede 3 bine yakın beğeni ve onlarca yorum alan gönderisi, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

KAHKAHA ATTILAR



Görkem Sevindik, son olarak önceki gün Kübra Siyahdemir ile birlikte Yeniköy'de objektiflere takıldı. Güzel havayı fırsat bilen çift, yürüyüş yapmak için kendilerini sokağa attı. Sevindik'e, eşinin "Cool baba" yorumu hatırlatılınca kahkaha atan çift, "Sonra konuşalım" ifadelerini kullandı.

Final yapan dizisi sonrası yeni işler olduğunu söyleyen oyuncu, "Birazcık dinlenelim, Ramazan geldi" diye konuştu.

"ADANANALI OLDUĞUMUZ İÇİN KOLAY"



Sevindik'e, yaptığı bir taklidi eşinin sosyal medya hesabından paylaştığı hatırlatılınca ise, "Adanalı olduğumuz için o şiveyi yapmak bizim için kolay tabii. Taklit yapma konusunda fena değilim" dedi.

HIRSIZLARA KARŞI ÖNLEM



Öte yandan geçtiğimiz yaz yeni aldığı scooter’ında dondurma yerken görüntülenen Görkem Sevindik, daha önceki yarış motosikletini çaldırdığını söylemişti.

Ünlü oyuncu, “Bir motosiklet tutkumuz vardı. Yarış motosikletim çalınınca, şimdi biraz aracı küçülttük. Güzel bir çadır yaptırdım, kilitleri de var. Bu saatten sonra çalınmaz herhalde" demişti.