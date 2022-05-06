Gönül Yazar hayranlarını korkutmuştu! Sağlık durumu...

Türk Sanat Müziği'nin ve Türk sinemasının usta ismi, 1979 yılında yayınladığı albümünün adı olan 'Taş Bebek' lakabıyla anılan Gönül Yazar, temmuz 2021'de evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.



Konuyla ilgili Yazar'ın sosyal medya hesabından; "Sevgili dostlarımız; Gönül Hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun?' diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum" açıklaması yapılmıştı.

YAZAR'DAN HABER VAR

Bundan aylar sonra Gönül Yazar'ın geçirdiği kaza sonucu sol gözünü kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Yazar, dedikoduların ardından sağlık durumuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı.

Evinde düştüğünü ifade eden Gönül Yazar, geçirdiği operasyonların ardından gözünün zamanla iyileştiğini dile getirdi. 85 yaşındaki Yazar, gönderisine şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlarım, dostlarım ve sevenlerim... 21 Kasım gecesi saat 03:00’te küçük pati Gizmo ile lavaboya gidiyorduk. Yerdeki halı kaydı ve ben maalesef duvarın sivri kısmına çarptım. Ertesi gün gözüm mosmor uyandım. 15 gün sonra morluğu geçti. 'Kurtuldum' dedim. Fakat maalesef ki düşündüğüm gibi değilmiş. Çarptığım gözümün zamanla bulanık görmeye başladığını fark ettik."

"HİÇ ACIMADI"

"Öbür kasım ayına kadar bu şekilde dolaştım" diyen usta sanatçı, "Geçtiğimiz mart ayında hastaneye gittik. Bir sürü ışıklı makineye girdim, çıktım. 'Akıllı 3 lensle tedavinizi yaparız' dediler. 'Bir düşünelim' dedik. Hastaneden aldığımız kağıtlarla eve döndük. 22 Mart'ta ameliyata karar verdik. Doktorum 3 lensin biri önde, biri ortada, biri arkada olacağını söyledi. 'Peki' dedik, ameliyata girdim. 1 saat sürdü. Hiç canım acımadı. Konuşa konuşa, sohbet ede ede yaptılar" ifadelerini kullandı.

Yazar, sözlerine; "Bant takıldıktan sonra eve dönüp, istirahat ettim. Ertesi gün gittim, bantı çıkardılar. Heyecanla gözümü açtım. Ben Yeşilçam filmindeki gibi, 'Görüyorum!' diye bağırdım, inanamadım. Pırıl pırıl görüyordum. Ötekine de doktorum, 'Gelmişken bunu da aradan çıkaralım, herkes yaptırıyor' dedi. 'Peki' dedim. Aynı 3 lensi ona da uyguladılar. Eve yolladılar. 15 gün gözlerime 3 ayrı damla uyguladık. Yeniden doğdum, sevgilerimle..." diye devam etti.