Fulden Uras koronavirüse yakalandı! Kanserle mücadele ediyordu...

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, koronavirüse yakalandı. Haberi Instagram'dan duyuran Uras, aile fertlerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek kendileriyle yakın zamanda temasta bulunan kişileri uyardı.

Ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Evde 4 kişi pozitifiz. Bizle yakın zamanda temas kuran herkes lütfen en kısa zamanda test yaptırsın. Allah'tan oraya buraya çok gitmedik. Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız.

HASTALIĞI NÜKSETMİŞTİ

Öte yandan daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan 53 yaşındaki Uras, geçtiğimiz ay hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı. Üzücü haberi sosyal medyadan duyuran Fulden Uras, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat... Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme; seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok." ifadelerini kullanmıştı.

AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA

Bir kez daha ameliyat olmak zorunda kalan şarkıcı, geçirdiği operasyon sonrası Instagram hesabından paylaştığı video ile son sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Fulden Uras, "Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun." şeklinde konuşmuştu.