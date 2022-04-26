Esra Sönmezer'in acı günü!

Esra Sönmezer, altı yıldır polikistik böbrek hastası olan kedisi Bebek’e daha uzun ve konforlu bir yaşam için kök hücre tedavisine başlamaya karar verdi.

İkinci doz kök hücre tedavisi sonrası halsizleşen ve durumu ciddileşen Bebek’e son dört gün boyunca serum tedavisi uygulandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kedi, tedavinin altıncı gününde hayatını kaybetti.

"ACIM BÜYÜK"

Bebek'in ölümüyle büyük üzüntü yaşayan sunucu, yapılan kök hücre tedavisinin kedisinin ölümünü tetiklediğini söyledi. Sönmezer, kedisinin vefatından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Acım büyük” mesajını yazdı.

Sönmezer, 10 Mart’ta 10 yaşına giren kedisi Bebek’e doğum günü partisi organize etmişti.