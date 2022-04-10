Esra Erol'dan Ali Özbir paylaşımı!

ATV ekranlarında 'Esra Erol'da adlı programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten Erol, yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Geçtğimiz haftalarda İstanbul'a yağan karın tadını eşi Ali Özbir ve oğullarıyla çıkaran Esra Erol, ailece kartopu savaşı yaptıkları anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

EŞİNİN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ



İdris Ali ve Ömer adında iki oğlu olan Erol, paylaşımına; "Kar savaşında gereksiz bir hırs" notunu düşmüştü. Eşinin bu sözlerine kayıtsız kalamayan Ali Özbir ise Erol'a; "Sen atarken iyi ben atarken hırs. Hadi ya arkadan saldırdın" yanıtını vermişti.

BEBEK CEVABI KAFA KARIŞTIRMIŞTI



Önceki yıllarda ise Ali Özbir, bir takipçisinin "Sanırım bir hamilelik var" yorumuna, "Evet bir tane kız inşallah" yanıtını vermiş ve bu cevap Esra Erol'un hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Erol, hamile olmadığını belirterek "Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Bebek de yok, müjde de" demişti.

"İNANAMIYORUM"



Ünlü sunucu Esra Erol, son olarak eşi Ali Özbir ve köpekleri Pogi'yi koltukta uzanırken videoya aldı. Çektiği videoyu 4.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Erol, paylaşımına şu notu yazdı:

"'Büyük aşklar nefretle başlar.' Baknız Pogi ve Ali. İlişkilerinde geldikleri noktaya inanamıyorum."

Erol'un bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"SOSYAL MEDYADA İHANET OLAYLARI ARTTI"



Öte yandan daha önce Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Esra Erol, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Erol, sosyal medyanın çok sayıda yuvanın yıkılmasına neden olduğunu söylemiş ve sözlerine; "Sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor. Bu nedenlerle sosyal medyada ihanet olayları arttı" diye devam etmişti.



"GENÇLER EVLİLİĞE UZAK DURSUN"



Evlilik konusunda uyarı yapan Esra Erol, "Gençler evliliğe uzak dursun. Tabii ki bu işin yaşı yok ama kendinizi tanıdığınız, bildiğiniz, ne istediğinizin farkında olduğunuz dönemde aile kurumuna adım atıyor olmanız, sizin evlilik hayatınızı da şekillendirecek. Kendinizi tanıyın, ne hissediyorsunuz bilin. Bu çok büyük bir sorumluluk" ifadelerini kullanmıştı.