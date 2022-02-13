Esra Erol annesini paylaştı! "Ablanız sandım"

Esra Erol, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak 18 yaşındaki Elif adlı kızı azarladığı için tepki çeken Esra Erol, annesinin doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Esra Erol annesi Necla Kaymakçı'yı paylaştığı fotoğrafa "Benim kalbi ve niyeti saf ve temiz annem. İyi ki doğdun kıymetlim" notunu düştü. Fotoğrafa Hatice Şendil ve Erol'un kardeşi Eda Erol kalp emojisi bıraktı. Esra Erol'un takipçileri ise "Anneniz de sizin kadar güzel", "Annenizi ablanız sandım" yorumları yapıldı.