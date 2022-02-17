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Esra DermancÄ±oÄŸlu: Kariyerimde bulunduÄŸum yere böyle gelmiÅŸimdir!

â€˜FatmagÃ¼l'Ã¼n SuÃ§u Ne?' isimli dizide hayat verdiÄŸi 'Mukaddesâ€™ rolÃ¼yle akÄ±llara kazÄ±nan, daha sonra birÃ§ok baÅŸarÄ±lÄ± yapÄ±mda yer alan Esra DermancÄ±oÄŸlu, son paylaÅŸÄ±mÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettirdi.

17.02.2022 - 16:39 |
Esra DermancÄ±oÄŸlu: Kariyerimde bulunduÄŸum yere böyle gelmiÅŸimdir!

Son dÃ¶nemde aÃ§Ä±klamalarÄ± kadar sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla da konuÅŸulan 53 yaÅŸÄ±ndaki Esra DermancÄ±oÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla gÃ¼ndeme geliyor. Ã‡Ä±lgÄ±n ve eÄŸlenceli yaÅŸam tarzÄ±yla takipÃ§ilerini gÃ¼ldÃ¼ren Ã¼nlÃ¼ oyuncu, son paylaÅŸÄ±mÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettirdi.

Rol aldÄ±ÄŸÄ± dizilerde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan DermancÄ±oÄŸlu, yerde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ana "Kariyerimde bulunduÄŸum yere bÃ¶yle gelmiÅŸimdir. SavaÅŸmaya devam" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

NÄ°LGÃœN BELGÃœN'DEN YORUM GELDÄ°


ÃœnlÃ¼ oyuncunun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na kÄ±sa sÃ¼rede binlerce beÄŸeni ve yorum geldi. MeslektaÅŸÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmayan NilgÃ¼n BelgÃ¼n de DermancÄ±oÄŸlu'na yorum yaptÄ±.

Usta oyuncu, "Ah ah bilmem mi aynÄ± ben de bÃ¶yle geldim bu yÄ±llara" ifadelerini kullandÄ±.

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Esra DermancÄ±oÄŸlu: Kariyerimde bulunduÄŸum yere bÃ¶yle gelmiÅŸimdir

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