Erol Simavi kimdir, nereli, ne zaman ve kaç yaşında öldü? Erol Simavi’nin hayatı…

Cüneyt Arkın, "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında, Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi Erol Simavi tarafından, "Öldün sen oğlum. Öldün sen Cüneyt." sözleri ile tehdit edildiğini anlattı.

EROL SİMAVİ KİMDİR, HAYAT HİKAYESİ?

1930 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Melek Simavi, babası Sedat Simavi'dir. Erol Simavi 1949 yılında Işık Lisesi'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 12-13 yaşlarında 7 Gün ve Karikatür dergilerinde mücellit olarak başladı. Daha sonra terfi ederek sırasıyla makinist ve fotoğrafçı oldu. Babası Sedat Simavi Hürriyet gazetesini çıkarmaya başladığı sırada yeni kurulan klişehanede çalıştı.

1953 yılında Sedat Simavi'nin hayatını kaybetmesi sonucu Haldun Simavi ve Erol Simavi kardeşler, Hürriyet gazetesinin yönetimine geçti. Simavi kardeşlerin 1968 yılında başlayan anlaşmazlıkları, Haldun Simavi'nin 1971 yılında Veb Ofset grubunu kurup Günaydın gazetesini çıkarmasıyla sonuçlandı. Erol Simavi bu tarihten sonra Hürriyet gazetesinin yönetimini tamamıyla devraldı.

Erol Simavi, Hürriyet gazetesinin yanında Kelebek, Hafta Sonu, TV'de 7 Gün, Çarşaf, Gong ve Gösteri gibi ilaveler çıkardı.

22 Haziran 1993 tarihinde Hürriyet gazetesinin yüzde 25'lik payını 16 milyon dolar karşılığında Erol Aksoy'a sattı. Aynı yıl İsviçre'ye yerleşti. 29 Haziran 1994 tarihinde geri kalan hisselerini Aydın Doğan'a satarak medya sektöründen ayrıldı.

EROL SİMAVİ'NİN ÖLÜMÜ

Uzun yıllar İsviçre'de ikamet eden Erol Simavi, birkaç yıl önce taşındığı Monako'da tedavi gördüğü hastanede 8 Haziran 2015 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetti.

ÖZEL YAŞAMI

Erol Simavi, iş insanı Kadir Has'ın eşi Rezzan Germirli'nin teyzesinin kızı, yalı komşuları Yağcıgiller'in torunu Emine Belma Başar ile 1953 yılında evlendi. Şubat 1980'de 23 yaşındaki oğlu Saffet (d.1957) yaşamını yitirdi. Erol Simavi'nin Sedat (d.1953) adında bir oğlu daha vardır.

Erol Simavi'nin şarkıcı Gönül Yazar ile 1968 yılında birlikteliğinden Yasemin Simavi adında kızı 1970 yılında İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya geldi.

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, 2021 yılında verdiği bir röportajda, 20 yıl boyunca 'gizli aşk' yaşadıklarını söyledi.

ARKIN’IN KİTABINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM

Hürriyet gazetesinin kurucusu olan babası Sedat Simavi'nin 1953 yılında ölmesinden sonra abisi Haldun Simavi ile birlikte Hürriyet gazetesinin yönetimine geçten Erol Simavi tarafından gazeteye davet edildiğini aktaran Arkın, "Bir gün arandığımı duydum. Arayan dönemin çok tanınmış, saygıdeğer isimlerindendi. Buluştuk. Beni dönemin en çok satan, en büyük gazetelerinin sahibi iki kardeşten birine götürecekti. Götürdü de. Böyle şamata filmlerde bile yaşanmaz. Çok güzel genç kızlar, şampanya, havyar, ıstakoz... Krallar gibi ağırlandık. Sevildik. Okşandık. “Artık yeter” demeye kalmadan patronun huzuruna çıktık." dedi.

Simavi'nin zengin görünümüne dikkat çeken Cüneyt Arkın, "Sırtında çok pahalı bir takım elbise vardı. Uzun süren iltifat sonunda konuya geldi. Fazla tutmayan, okunmayan bir magazin gazetesi vardı. Bunu hazmedemiyorlardı. Bir hamle yapmaları gerekiyormuş. Çok ilginç, şaşırtıcı, merak edilen bir olay yaratıp, yeniden işe başlamaları gerekiyormuş... Yani onlara bir skandal gerekiyordu. “İşte bu konuda bize yardım edeceksin” dedi. Cevap vermedim. Devam etti. “Sen Türkân Şoray’a âşık olacaksın. Deli divane. Ama o, bu konuda kararsız kalacak. Mektuplarına, gözyaşlarına cevap vermeyecek. Ölüp biteceksin. İntihar edeceksin.” Sustu. Çok akıllı bakışları yüzümde dolanıyordu. Korkunç bir sessizlik vardı. İnadına uzattım." ifadelerini kullandı.

Simavi'nin teklifine verdiği cevabı ise şöyle anlatıyor:

“Türkân Hanım’ın bir ilişkisi var. Ben de evleneceğim bir hanımla beraberim” diye başladım. Sessizce dinliyordu. Devam ettim. “Onlara ne olacak? Şerefleri... Bunları biliyorsunuz, bildiğiniz halde bu teklifi nasıl yapabiliyorsunuz? Böyle bir durum sizin karakterinize uygun olabilir, ama benim için beraberliğe, kadına, sevgiye hakarettir.”

'Öldün sen oğlum' tehdidi!

Teklifi kabul etmemesi sebebi ile Simavi tarafından tehdit edildiğini anlatan Cüneyt Arkın, sözlerine şöyle devam etti:

Kalktım, kapıya yürüdüm. Tam çıkacakken öfkeyle bağırdı. “Öldün sen oğlum! Öldün sen Cüneyt! Şu andan itibaren Türkiye’nin bütün gazeteleri her an, her gün hakkında en kötü haberleri yazacaklar.” Çıkıp gittim. Dediği oldu. Büyük küçük gazeteler, her gün en iğrenç iftiralarla bana saldırdılar. Hele bir tanesi şöyle yazıyordu: “Cüneyt Arkın karısının, çocuklarının olduğu evde, erkeklerle seks partileri yapıyor.” Tınmadım. Aldırmadım. İşime devam ettim. Bir gün sokakta yaşlı bir kadın şöyle dedi. “Betül kızıma söyle, üzülmesin. Biz seni tanıyoruz.”