Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! "Kemal'le çok sevişirdik"

'Ah Güzel İstanbul' isimli 1966 yapımı ilk filminde Sadri Alışık ile kamera karşısına geçen, Türk sinemasının efsaneleri Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Fatma Girik, Kadir İnanır, Şener Şen, Adile Naşit, İlyas Salman, Nevra Serezli, Tarık Akan ve Türkan Şoray'la birlikte rol alan Erdal Özyağcılar, '40' programına konuk oldu.

73 yaşındaki sanatçı, "Erdal Özyağcılar'ın üzerinde en çok hangi oyuncunun izi var?" sorusunda şu yanıtı verdi:

"Kemal, Kemal'le çok sevişirdik. Aralarda kostümlerimizle Beşiktaş'a köfte yemeğe kaçardık. Bayağı cimriydi, kimseye içki falan ısmarlamazdı, bir tek bana ısmarlardı. 'İki duble benden, üçüncüsü yok' derdi. Kemal'in garip bir havası vardı; daha farklı, içe dönük, samimi. Oyunculuğu da çok iyiydi. Kemal diyelim, Kemal Sunal..."