GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinErdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! "Kemal'le çok sevişirdik"
HaberlerMagazin Haberleri Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! "Kemal'le çok sevişirdik"
ABONE OL

Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! "Kemal'le çok sevişirdik"

Erdal Özyağcılar, '40' programında Kemal Sunal itirafıyla dikkat çekti. Usta oyuncu Kemal Sunal'a duyduğu sevgiyi anlatırken " Kemal'le çok sevişirdik" dedi.

11.03.2022 - 14:21 |
Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! "Kemal'le çok sevişirdik"

'Ah Güzel İstanbul' isimli 1966 yapımı ilk filminde Sadri Alışık ile kamera karşısına geçen, Türk sinemasının efsaneleri Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Fatma Girik, Kadir İnanır, Şener Şen, Adile Naşit, İlyas Salman, Nevra Serezli, Tarık Akan ve Türkan Şoray'la birlikte rol alan Erdal Özyağcılar, '40' programına konuk oldu.

73 yaşındaki sanatçı, "Erdal Özyağcılar'ın üzerinde en çok hangi oyuncunun izi var?" sorusunda şu yanıtı verdi:

"Kemal, Kemal'le çok sevişirdik. Aralarda kostümlerimizle Beşiktaş'a köfte yemeğe kaçardık. Bayağı cimriydi, kimseye içki falan ısmarlamazdı, bir tek bana ısmarlardı. 'İki duble benden, üçüncüsü yok' derdi. Kemal'in garip bir havası vardı; daha farklı, içe dönük, samimi. Oyunculuğu da çok iyiydi. Kemal diyelim, Kemal Sunal..."

 

Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a: İyi ki doğdun koca çınarım!
İlgili Haber
Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a: İyi ki doğdun koca çınarım!
Kemal Sunal'ın eşinden duygusal paylaşım
İlgili Haber
Kemal Sunal'ın eşinden duygusal paylaşım
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! 'Şifacı' önünde kuyruk oldular...
İlgili Haber
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! 'Şifacı' önünde kuyruk oldular...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! "Kemal'le çok sevişirdik"

Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! "Kemal'le çok sevişirdik"

Üç Kız Kardeş 4. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Türkan çaresizlik içinde...

Üç Kız Kardeş 4. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Türkan çaresizlik içinde...

Burcu Esmersoy'dan 'iddialı poz' cevabı!

Burcu Esmersoy'dan 'iddialı poz' cevabı!

Sıradaki Haber