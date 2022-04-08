Ekin Mert Daymaz: Esmer seviyorum, sarışın denk geliyor

Daha önce 'Çilek Kokusu', 'Hayat Sevince Güzel', 'Payitaht Abdülhamid', 'Korkuyorum Baba' gibi yapımlarda rol alan Ekin Mert Daymaz, önceki akşam Cihangir Emily's Garden adlı mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Son olarak Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk gibi isimlerle başrolü paylaştığı; 'Hayaller ve Hayatlar' adlı internet dizisinde boy gösteren oyuncu, projeyle ilgili konuştu.

"YAZIN SADECE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"



Daymaz, “Arkadaşlarım ile oturup sohbet ettik. Biliyorsunuz dijital platforma 13 bölümlük bir dizi yaptık, tepkiler çok güzel seyrediliyor ki devam ediyor. Bunun harici dört tane daha görüşmesi yapılan işler var hepsi de çok güzel fakat bir tanesi çok hoşuma gitti. Yazın bu iş, bir de benim tatil yapma hakkım doldu bundan sonra sadece çalışmak istiyorum çok yattım ”ifadelerini kullandı.

DAYMAZ'DAN 'AŞK HAYATI' SORUSUNA YANIT



Öte yandan geçtiğimiz aylarda meslektaşı Melisa Şenolsun'la aşk yaşadığı iddia edilen Ekin Mert Daymaz, muhabirlerin “Mert Bey aşk hayatınız nasıl onu da soralım?” sorusuna da yanıt verdi.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Ünlü isim, “Hayatımda kimse yok, seçici de değilim, benim için sarışın olsun esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli. Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor, biraz evvelde çektiğiniz de sadece arkadaşım" şeklinde konuştu.

31 yaşındaki Ekin Mert Daymaz, daha önce Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

ADI TUBA BÜYÜKÜSTÜN'LE DE ANILDI



Öte yandan Umut Evirgen’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Tuba Büyüküstün'ün (39), gönlünü, kendisinden sekiz yaş küçük meslektaşı Ekin Mert Daymaz’a kaptırdığı iddia edilmişti. Hatta ortak dostları sayesinde tanıştıkları söylenen ünlü çiftin, ilişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini Instagram'da takibe almadığı öne sürülmüştü.

Tüm bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Büyüküstün, "Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'ilişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz. Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım" sözleriyle aşk haberlerini yalanlamıştı. Ekin Mert Daymaz ise konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.