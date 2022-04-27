Ekin Mert Daymaz: Ben pişman olmam!

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ekin Mert Daymaz, "Bayramda tatil planınız var mı?" sorusuna, "Yok ne tatili, keşke çıkabilsem. Bayramda çalışacağım" yanıtını verdi.

"ARKADAŞLARIMLA KONUŞUR GİBİ KONUŞUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde "Esmerleri seviyorum ama hep sarışınlar denk geliyor" açıklaması hatırlatılan ünlü oyuncu, bu sözler için pişman olup olmadığı sorulunca, "Benim pişmanlıklarım yok. Arkadaşlarımla konuşur gibi sizlerle de rahat konuşuyorum. Pişman olmam ben" açıklamasını yaptı.