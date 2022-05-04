Derya Bedavacı'dan olay açıklama: 'Bergen' filminin yarısında çıktım!

Geçtiğimiz aylarda "İbrahim Ağabey (Tatlıses), Müslüm Ağabey (Gürses) gibi ben de bir gün yaptığım şarkıları ve müziğimi farklı coğrafyalardaki farklı insanlarla tanıştırmak, sevdirebilmek istiyorum. Bugün bunun için erken ama bir gün bunun olması en büyük hayalim" diyerek iddialı bir açıklamaya imza atan Derya Bedavacı, Kıbrıs'ta Savoy Ottoman otelde dinleyicileriyle buluştu.

41 yaşındaki Derya Bedavacı, sahne öncesi basın mensuplarına ile tek tek bayramlaştı. "Bana 'arabeskin yeni kraliçesi' diyorlar benim bu hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

Derya Bedavacı, "Zamanında arabesk ses olarak kimden çok etkilendiniz diye sorarsanız da Kamuran Akkor, Kibariye ve Bergen'den etkilendim" diye konuştu.

BEDAVACI'DAN 'BERGEN' YORUMU

Ardından başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper'in oturduğu, eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülen 'Acıların kadını' lakaplı ünlü sanatçı Belgin Sarılmışer’in hayat hikayesini anlatan 'Bergen' filmi hakkında da konuştu.

Ünlü isim, "Geçen hafta sinemaya 'Bergen'i izlemeye gittim. Lakin çok trajik bir hüzün filmiydi. Yarıda çıktım sinemadan ama en kısa zamanda gidip izleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETİ BU KADAR YAKINDAN TANIMAMIŞTIM"

Öte yandan Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı çok konuşulan film hakkında, “Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor” açıklamasını yapmıştı.



"YAŞADIĞI ACILARIN TARİFİ YOK"

Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini belirten oyuncu, “Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok. Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen’in şarkılarını referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım” şeklinde konuşmuştu.