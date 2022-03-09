Demet Evgar hamile mi? Güzel haber geldi...

“Sen de sesini duyur!” diyerek kadınlara seslendiği videosuyla önceki gün sosyal medyada viral olan oyuncunun, sürekli içgüdüsel olarak karnını tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; sanatçının üç aylık hamile olduğu konuşuluyor. 2016 yılından beri işletmeci Levent Babataş ile birlikte olan 41 yaşındaki Demet Evgar, daha önce verdiği demeçlerde annesinin artık torun istediğini söylemişti.