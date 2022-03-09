GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinDemet Evgar hamile mi? Güzel haber geldi...
HaberlerMagazin Haberleri Demet Evgar hamile mi? Güzel haber geldi...
ABONE OL

Demet Evgar hamile mi? Güzel haber geldi...

Demet Evgar, Birleşmiş Milletler kadın birimi (un women) Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi oldu. İyi niyet elçisi seçilen Demet Evgar’ın ilk bebeğine hamile olduğu iddia edildi.

09.03.2022 - 09:22 |
Demet Evgar hamile mi? Güzel haber geldi...

“Sen de sesini duyur!” diyerek kadınlara seslendiği videosuyla önceki gün sosyal medyada viral olan oyuncunun, sürekli içgüdüsel olarak karnını tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; sanatçının üç aylık hamile olduğu konuşuluyor. 2016 yılından beri işletmeci Levent Babataş ile birlikte olan 41 yaşındaki Demet Evgar, daha önce verdiği demeçlerde annesinin artık torun istediğini söylemişti.

Demet Evgar hamile mi Güzel haber geldi...

 

Demet Evgar'ın iddialı pozlarına yorum ve beğeni yağdı!
İlgili Haber
Demet Evgar'ın iddialı pozlarına yorum ve beğeni yağdı!
Demet Evgar aniden rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı...
İlgili Haber
Demet Evgar aniden rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı...
Demet Evgar hayranlarını şok etti! Yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı...
İlgili Haber
Demet Evgar hayranlarını şok etti! Yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Yok böyle benzerlik...

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Yok böyle benzerlik...

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'

Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı!

Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı!

Sıradaki Haber