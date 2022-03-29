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MagazinDemet Akalın'dan Halsey'e olay yorum! "Yatakta ne giyiyor?"
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Demet Akalın'dan Halsey'e olay yorum! "Yatakta ne giyiyor?"

Türk sevgilisi Alev Aydın ile Oscar partisine katılan Halsey'i tanga iç çamaşırı üzerine transparan giydi. Halsey'in tarzı ve makyajı Demet Akalın dışında herkesten tam puan aldı. Demet Akalın Halsey'i görünce öyle bir yorum yaptı ki sosyal medya yıkıldı.

29.03.2022 - 10:19 |
Demet Akalın'dan Halsey'e olay yorum! "Yatakta ne giyiyor?"

Oscar bitti ama yankıları sürüyor. Geceye Alev Aydın ile katılan Halsey transparan elbisesiyle gündeme bomba gibi düştü. Türk sevgilisinin yanında iddialı pozlar veren Halsey sosyal medyanın da gündemindeydi. Halsey'nin iddialı tarzını gören Demet Akalın kendini tutamadı.

Demet Akalın Halsey'in pozunu görünce "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" dedi.

 

Akalın daha sonra gelen yorumlara ise "Düşünülmüyor artık anacım. Erkeklerin bu kadar şeyleri gözükse. Neyse sustum bir de gözükenin fotoyu paylaşmamışsın" yanıtını vererek gündeme geldi.

 

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