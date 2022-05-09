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MagazinDemet Akalın'dan Aleyna'ya gönderme! 'Önemli olan don değil şarkıymış'
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Demet Akalın'dan Aleyna'ya gönderme! 'Önemli olan don değil şarkıymış'

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında şarkısı Kulüp çalınan Demet Akalın bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla olay oldu. Demet Akalın Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Önemli olan don değil şarkıymış" deyince gündem oldu.

09.05.2022 - 14:41 |
Demet Akalın'dan Aleyna'ya gönderme! 'Önemli olan don değil şarkıymış'

Sahnede külotlu tarza zaman zaman itiraz eden Demet Akalın Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında şarkısı ‘Kulüp’ eşliğinde eğlenen taraftarın coşkusunu “Dünya çapında eğlence böyle olur hatta daha iyisi” notuyla paylaşan Demet Akalın bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Akalın bir takipçisinin ‘Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun’ sözlerine tepkisiz kalmadı.

Akalın Aleyna Tilki’ye, gönderme yaparak yanıt verdi. Akalın bu yoruma yanıtında "Hahhaha adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden Fifadayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

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