Danla Bilic'in bikini üstüne yorum yağdı!

Fenomen Danla Bilic 6 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla yorum yağmuruna tutuldu.

Bilic'in iddialı pozlarına, ''Silikonun patlayacak'', ''Sabah güneşi güzele vururmuş'' ve ''Tanrı kadını yarattı'' gibi yorumlar yapıldı. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka birisine dönüşen Danla Bilic, daha önce verdiği bir röportajda ''İyi ki estetik yaptırmışım'' demişti.

Göğüslerine silikon taktırdığını açıklayan Danla Bilic, dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Yusuf Engin ile yollarını ayırmıştı.

Danla Bilic'in adı, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karıştı. Danla Bilic, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.