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MagazinDanla Bilic ve Reynmen Miami'de! Aşk mı yaşıyorlar...
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Danla Bilic ve Reynmen Miami'de! Aşk mı yaşıyorlar...

Bir süredir Miami'de tatil yapan fenomen Danla Bilic daha önce sosyal medyada atıştığı Reynmen ile aynı yerden paylaşım yapınca gündeme bomba gibi düştü. Reynmen ve Danla Bilic arasında aşk olup olmadığı merak konusu oldu.

07.04.2022 - 15:55 |
Danla Bilic ve Reynmen Miami'de! Aşk mı yaşıyorlar...

Danla Bilic ve Reynmen sosyal medyanın gündeminde. Bir süredir Miami'de tatil yapan Danla Bilic Miami pozlarına devam ederken aynı pozun bir benzeri Reynmen'den de geldi.

Sosyal medya fenomenlerinin aynı yerden paylaşım yapması aşk iddialarını güçlendirdi. Daha sonra ikili aynı gözlükle de poz verince sosyal medyanın konuşulan konuları arasında yer aldılar.

Danla Bilic ve Reynmen'in pozlarını görenler "Ay yakışmazlar", "Yok ya aşk değildir" yorumları yaptı.

HAYRANI PAYLAŞTI


Reynmen ile fotoğraf çektiren bir hayranı pozuna Danla Bilic'i de etiketleyince "Ne alaka ya?", "Ne oluyor ya" yorumları yağdı.

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