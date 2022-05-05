Cenk Eren: Kıyafet de şovun bir parçası!

Cenk Eren, son dönemin polemik konusu sanatçıların sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetlerle ilgili olaraki, "Herkes sahnesinde dilediği kıyafeti giymekte özgürdür. Sahne sanatçının kendini özgür hissettiği ve sanatını özgürce sunabileceği yegane alan. Kıyafet de şovun bir parçası. Herkes kendini neyin içinde mutlu hissediyor ve kendisine neyi yakıştırıyorsa onu tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Bu konunun gereksiz uzadığı kanısındayım” dedi.

"HAZİRANA GÜN SAYIYORUM"

Kendi şarkı sözlerini kendi yazmaya başladığını ve bunun kendisi için ayrıca bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren sanatçı, haziran başında müzikseverle buluşacak yeni şarkılarının heyecanını şimdiden yaşamaya başladığını söyledi.

İki farklı sahne kıyafetiyle çıktığı Kıbrıs sahnesinde şarkıları ile misafirleri müzikal bir yolculuğa çıkaran Cenk Eren, yaklaşık iki saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.